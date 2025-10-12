El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de octubre

El día de hoy, 12 de octubre de 2025, se presenta en Vilagarcía de Arousa con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y temperaturas agradables.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 18 grados , descendiendo ligeramente a 17 grados a la 01:00 y manteniéndose en ese rango durante las primeras horas del día. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 25 grados alrededor de las 16:00 horas, proporcionando un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 20 grados hacia las 20:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 58% a la medianoche y fluctuando entre el 39% y el 64% a lo largo del día. Esto sugiere que, aunque el ambiente será cálido, no se experimentará una sensación de bochorno, lo que hará que el tiempo sea más cómodo para los residentes y visitantes.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste durante la mayor parte del día, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h. Las ráfagas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas. Este viento suave y constante contribuirá a la sensación de bienestar en el ambiente.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos por la playa o eventos familiares.

El orto se producirá a las 08:44 y el ocaso a las 19:57, lo que brinda una buena cantidad de luz solar para disfrutar de la jornada. En resumen, el tiempo en Vilagarcía de Arousa para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-11T20:52:11.