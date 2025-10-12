El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de octubre

El día de hoy, 12 de octubre de 2025, en Vilaboa se espera un tiempo mayormente despejado a lo largo de las 24 horas. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 26 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, cuando se prevé que el termómetro marque 26 grados a las 14:00 horas. Por la mañana, las temperaturas serán más frescas, comenzando en torno a los 17 grados a las 00:00 horas y descendiendo ligeramente hasta los 14 grados en las primeras horas del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 61% a medianoche y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 34% en la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de calor no será excesiva, lo que lo convierte en un día ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán vientos predominantes del noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h. Durante la tarde, se espera que el viento sople con mayor intensidad, alcanzando hasta 26 km/h a las 16:00 horas. Esta brisa suave será refrescante y contribuirá a la sensación de bienestar en el ambiente.

No se prevén precipitaciones en ninguna de las horas del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente relajarse en un parque.

El orto se producirá a las 08:43 horas, brindando luz natural para comenzar el día, mientras que el ocaso será a las 19:57 horas, ofreciendo una hermosa puesta de sol para cerrar el día. En resumen, el tiempo en Vilaboa para hoy es ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave que hará que la jornada sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-11T20:52:11.