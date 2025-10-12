El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de octubre

El día de hoy, 12 de octubre de 2025, Vila de Cruces se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 14 grados , descendiendo ligeramente a 13 grados en las horas siguientes. Sin embargo, a medida que avanza el día, se espera un aumento notable en la temperatura, alcanzando un máximo de 25 grados entre las 15:00 y 16:00 horas. Este ascenso térmico será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 38% y el 80% a lo largo del día, lo que puede generar una sensación de calor moderado, especialmente durante las horas más cálidas.

El viento, que soplará predominantemente del este, tendrá velocidades que variarán entre 6 y 14 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor. A lo largo de la mañana y la tarde, el viento se mantendrá constante, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que los residentes y visitantes de Vila de Cruces podrán disfrutar de un día soleado sin la preocupación de cambios climáticos repentinos.

La salida del sol se producirá a las 08:42 horas, y el ocaso está previsto para las 19:55 horas, lo que brinda un amplio margen para disfrutar de la luz natural. La combinación de un cielo despejado, temperaturas agradables y la ausencia de precipitaciones hace de este un día perfecto para paseos, actividades deportivas o simplemente disfrutar de la naturaleza en esta hermosa localidad gallega.

En resumen, el tiempo de hoy en Vila de Cruces se caracteriza por un ambiente cálido y soleado, ideal para disfrutar de un día al aire libre. Con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un viento moderado, los habitantes podrán aprovechar al máximo las condiciones meteorológicas favorables.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-11T20:52:11.