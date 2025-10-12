El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de octubre

El día de hoy, 12 de octubre de 2025, en Vigo se espera un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 18 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando un máximo de 25 grados en las horas centrales del día, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al exterior.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 64% por la mañana y descendiendo a un 41% en las horas de la tarde. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea agradable, sin que se perciba un ambiente excesivamente húmedo. La combinación de temperaturas cálidas y cielos despejados hará que sea un día ideal para paseos, actividades deportivas o simplemente disfrutar de la naturaleza en los parques de la ciudad.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 15 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, alcanzando su máxima intensidad en la tarde, lo que podría proporcionar un ligero alivio ante el calor. Las rachas de viento podrían llegar hasta los 29 km/h, especialmente en las horas más cálidas del día, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es especialmente relevante para aquellos que tienen planes de disfrutar de eventos al aire libre o actividades familiares, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 22 grados hacia el final del día. El ocaso está previsto para las 19:57, momento en el que el cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un atardecer claro y hermoso. En resumen, el 12 de octubre se presenta como un día perfecto para disfrutar de Vigo, con un tiempo ideal que invita a salir y aprovechar al máximo lo que la ciudad tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-11T20:52:11.