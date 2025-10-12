El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de octubre

El día de hoy, 12 de octubre de 2025, Valga se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que contribuirá a que las temperaturas sean moderadas y agradables para realizar actividades al aire libre.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 27 grados a lo largo del día. En la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 16 grados, descendiendo ligeramente a 12 grados durante las horas más frescas. A medida que avance la jornada, las temperaturas irán en aumento, alcanzando su punto máximo de 27 grados en la tarde, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para disfrutar de actividades al exterior. Sin embargo, al caer la tarde, se anticipa un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 20 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se prevé que se mantenga en niveles moderados, comenzando en un 70% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 60% al final de la jornada. Esto significa que, aunque el día será cálido, la sensación de calor no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de un tiempo confortable.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 4 y 10 km/h. Durante las horas más activas del día, el viento alcanzará su máxima velocidad de 25 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas. Sin embargo, hacia la tarde, la intensidad del viento disminuirá, lo que contribuirá a una sensación más tranquila y apacible.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un picnic en el parque.

En resumen, el tiempo en Valga para hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos suaves. Es un día perfecto para salir y aprovechar el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-11T20:52:11.