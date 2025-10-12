El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de octubre

El día de hoy, 12 de octubre de 2025, Tui se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de la temperatura.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 17 grados , descendiendo ligeramente a 16 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 15 grados entre las 02:00 y las 04:00, alcanzando un mínimo de 14 grados a las 05:00. Sin embargo, a partir de las 06:00, la temperatura comenzará a recuperarse, llegando a 13 grados a las 07:00 y 08:00, y alcanzando los 12 grados a las 09:00.

Durante la tarde, se prevé un notable aumento de las temperaturas, alcanzando los 20 grados a las 12:00 y llegando a un máximo de 27 grados entre las 14:00 y las 16:00. Este ascenso térmico será acompañado por una ligera disminución de la humedad relativa, que se espera que baje del 70% en las primeras horas a un 37% en la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa.

El viento, que soplará principalmente del norte, tendrá una velocidad moderada que oscilará entre los 8 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a 13 km/h a partir de las 14:00. Las rachas máximas de viento se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante las altas temperaturas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto permitirá que los residentes y visitantes de Tui disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el tiempo adverso. La visibilidad será óptima, y el sol se mantendrá presente en el cielo hasta el ocaso, que se producirá a las 19:57.

Con un tiempo tan favorable, hoy es un día ideal para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse al aire libre en Tui.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-11T20:52:11.