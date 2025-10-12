El día de hoy, 12 de octubre de 2025, Tomiño se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y temperaturas moderadas. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 17 grados , y se espera que durante la mañana se mantenga en torno a los 16-17 grados, descendiendo ligeramente a 15 grados hacia el mediodía.

La humedad relativa en la mañana es del 64%, lo que puede generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas. A medida que avanza el día, la humedad irá disminuyendo, alcanzando un 52% hacia el mediodía y bajando aún más a un 41% por la tarde. Esto, combinado con la ausencia de precipitaciones, sugiere que será un día ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte con velocidades que oscilarán entre 6 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a 14-18 km/h durante la mañana y alcanzando picos de hasta 25 km/h por la tarde. Esta brisa, aunque moderada, puede resultar refrescante y contribuir a una sensación de bienestar en el ambiente.

A medida que el día avanza, las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, con un máximo de 27 grados . Posteriormente, comenzarán a descender gradualmente, situándose en torno a los 24 grados a las 18:00 horas. La tarde se presentará cálida, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya que el cielo seguirá despejado y la visibilidad será excelente.

La puesta de sol está programada para las 19:58 horas, momento en el que se podrá apreciar un hermoso ocaso, dado el cielo despejado que predominará durante todo el día. La noche caerá con temperaturas que rondarán los 18 grados, manteniendo un ambiente agradable para disfrutar de la velada.

En resumen, el tiempo en Tomiño para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, ausencia de lluvias y un cielo despejado que permitirá disfrutar de la belleza del entorno natural.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-11T20:52:11.