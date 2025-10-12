El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de octubre

El día de hoy, 12 de octubre de 2025, Soutomaior disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos sin nubes que permitirán que el sol brille durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad será excelente, lo que hará que sea un día ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 26 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 26 grados. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 20 grados hacia las 20:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 63% por la mañana y disminuyendo a un 36% durante la tarde. Esto contribuirá a una sensación de confort, aunque se recomienda mantenerse hidratado, especialmente durante las horas más cálidas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este y el sureste, con velocidades que variarán entre 5 y 10 km/h. Las ráfagas de viento alcanzarán su máxima intensidad en la tarde, con ráfagas de hasta 25 km/h. Este viento suave será refrescante y ayudará a mitigar la sensación de calor en las horas más cálidas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Las condiciones climáticas son ideales para paseos, picnics o cualquier actividad que se desee realizar al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 19:57 horas. La temperatura comenzará a descender, alcanzando los 17 grados hacia la medianoche. La noche será tranquila y fresca, perfecta para disfrutar de una velada al aire libre.

En resumen, Soutomaior se prepara para un día espléndido, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos suaves. Es una oportunidad perfecta para salir y disfrutar de la belleza natural de la región, aprovechando al máximo este día de otoño.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-11T20:52:11.