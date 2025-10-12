El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de octubre

El día de hoy, 12 de octubre de 2025, Silleda se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado a lo largo de las 24 horas. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 26 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 26 grados. Este rango de temperaturas sugiere un ambiente cálido, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa durante el día variará, comenzando en un 71% en la madrugada y descendiendo hasta un 34% en las horas más cálidas. Este descenso en la humedad contribuirá a que la sensación térmica sea más confortable, especialmente en las horas de mayor calor. Sin embargo, hacia la tarde, se espera que la humedad vuelva a aumentar ligeramente, alcanzando un 42% al final del día.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas provenientes del sureste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 32 km/h. Las ráfagas más intensas se producirán en la mañana y a primera hora de la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura a pesar de las altas temperaturas. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, lo que permitirá que las temperaturas se sientan más cálidas.

No se prevén precipitaciones en Silleda, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

La salida del sol está programada para las 08:42, y el ocaso se producirá a las 19:55, lo que brinda un amplio margen de luz natural para disfrutar del día. Con un tiempo tan favorable, es un momento perfecto para aprovechar el entorno natural de Silleda, ya sea explorando sus paisajes o simplemente disfrutando de un día de descanso al aire libre.

En resumen, el tiempo en Silleda para hoy se presenta como una jornada ideal, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día pleno de actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-11T20:52:11.