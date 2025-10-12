El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de octubre

El día de hoy, 12 de octubre de 2025, Salvaterra de Miño disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la noche, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan estables, con una descripción general de "despejado" en todos los periodos, lo que sugiere que no habrá nubosidad significativa que interfiera con la visibilidad.

Las temperaturas oscilarán a lo largo del día, comenzando en torno a los 16 grados en la madrugada y descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 11 grados en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 28 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente cálido y agradable para actividades al aire libre. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 20 grados hacia la noche.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 67% en la madrugada y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando niveles más bajos de 36% en la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de calor podría ser más llevadera debido a la disminución de la humedad.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará de manera moderada, principalmente desde el este y el noreste. Las velocidades del viento oscilarán entre 1 y 31 km/h, siendo más intensas durante las horas de la tarde. Este viento fresco podría ofrecer un alivio agradable del calor, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones, ya que tanto la probabilidad de lluvia como la cantidad de precipitación esperada son nulas. Esto significa que los residentes y visitantes de Salvaterra de Miño pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el mal tiempo, ideal para paseos, actividades al aire libre o simplemente disfrutar de la belleza del entorno natural.

En resumen, el tiempo en Salvaterra de Miño para hoy será predominantemente soleado y cálido, con temperaturas agradables y un viento moderado que hará que el día sea perfecto para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-11T20:52:11.