El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de octubre

El día de hoy, 12 de octubre de 2025, Salceda de Caselas disfrutará de un tiempo mayormente despejado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen el paisaje y eleven las temperaturas de manera gradual. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 16 grados , descendiendo ligeramente a 15 grados a la 01:00, y alcanzando un mínimo de 12 grados entre las 06:00 y las 08:00. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera un aumento significativo en la temperatura, alcanzando los 27 grados a las 16:00 horas, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa también variará a lo largo del día, comenzando en un 71% a la medianoche y disminuyendo gradualmente hasta llegar a un 34% en las horas más cálidas de la tarde. Esto indica que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno será moderada, lo que hará que el tiempo sea más soportable para los habitantes y visitantes de la localidad.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este y sureste durante la mañana y parte de la tarde, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 8 km/h. A partir de las 16:00 horas, el viento cambiará de dirección hacia el noroeste, aumentando su intensidad, alcanzando rachas de hasta 29 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura en las horas de la tarde, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. La ausencia de lluvias y el cielo despejado brindan una excelente oportunidad para disfrutar de actividades recreativas, paseos y eventos al aire libre.

El orto se producirá a las 08:43 y el ocaso a las 19:57, lo que proporciona un amplio margen de luz solar para disfrutar del día. En resumen, Salceda de Caselas experimentará un día espléndido, ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo despejado que invitan a salir y aprovechar el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-11T20:52:11.