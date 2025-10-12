El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de octubre

El día de hoy, 12 de octubre de 2025, Ribadumia se presenta con un tiempo completamente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde la madrugada hasta el anochecer, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad durante todo el día. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 24 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 24 grados. Por la mañana, las temperaturas serán más frescas, comenzando en torno a los 18 grados, lo que puede resultar ideal para quienes prefieren salir a caminar o hacer ejercicio.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 62% y descendiendo a un 42% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el día será soleado, la sensación de calor no será excesiva, lo que contribuirá a un tiempo confortable. Sin embargo, es recomendable llevar agua y mantenerse hidratado, especialmente durante las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera constante desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría ser un alivio refrescante en medio del calor. Este viento suave y constante también es ideal para actividades como el senderismo o paseos en bicicleta, ya que no se anticipan condiciones adversas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para disfrutar de la naturaleza o realizar planes familiares. Los residentes y visitantes de Ribadumia pueden aprovechar esta jornada para explorar los alrededores, realizar picnics en los parques locales o simplemente disfrutar de un día de descanso al aire libre.

Con el orto a las 08:44 y el ocaso a las 19:58, el día se extenderá lo suficiente para disfrutar de la luz natural. En resumen, Ribadumia se prepara para un día espléndido, ideal para disfrutar de la belleza del entorno y de la calidez del sol.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-11T20:52:11.