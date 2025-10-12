El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de octubre

El día de hoy, 12 de octubre de 2025, Redondela se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde la madrugada hasta el anochecer, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad de manera constante. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 27 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, lo que sugiere que será un día cálido y propicio para paseos y reuniones al aire libre.

La mañana comenzará con temperaturas frescas, alrededor de 17 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 15 grados a la 01:00. Sin embargo, a medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 24 grados a las 13:00 y culminando en 27 grados a las 15:00. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, pero se mantendrán agradables, rondando los 20 grados hacia las 19:00.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 63% a la medianoche y disminuyendo a un 36% hacia la tarde. Esto contribuirá a una sensación de confort, a pesar del calor, haciendo que el día sea ideal para disfrutar de actividades al aire libre sin el agobio de la humedad.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este y el sureste, con velocidades que variarán entre 5 y 10 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante durante las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por condiciones climáticas adversas. La visibilidad será excelente, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la belleza natural que rodea a Redondela.

Con un tiempo tan favorable, es un día perfecto para explorar los alrededores, disfrutar de un picnic en el parque o simplemente pasear por las calles de la localidad. La combinación de cielos despejados, temperaturas agradables y la ausencia de viento fuerte hará que este 12 de octubre sea memorable para todos los que se encuentren en Redondela.

