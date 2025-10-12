El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de octubre

El día de hoy, 12 de octubre de 2025, Pontevedra se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la ciudad y eleven las temperaturas de manera gradual. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 18 grados , descendiendo ligeramente a 17 grados a la 01:00 y alcanzando los 16 grados a las 02:00. Sin embargo, a medida que avanza la mañana, se espera un repunte en las temperaturas, que alcanzarán los 21 grados a mediodía y culminarán en un máximo de 26 grados a las 14:00.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 62% a la medianoche y descendiendo a un 37% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno será mínima, lo que lo convierte en un día ideal para pasear por el centro histórico o disfrutar de un café en alguna de las terrazas locales.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera constante desde el norte y el este, con velocidades que oscilarán entre 2 y 11 km/h. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas del día. Este viento, aunque moderado, podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en zonas más expuestas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, permitiendo que los eventos programados, como ferias o celebraciones, se desarrollen sin contratiempos.

Con el orto solar a las 08:43 y el ocaso a las 19:57, los habitantes de Pontevedra podrán disfrutar de una jornada prolongada de luz natural. Este clima favorable no solo es ideal para actividades recreativas, sino que también invita a los ciudadanos a disfrutar de la belleza de la naturaleza en esta época del año, con un paisaje otoñal que promete ser espectacular.

