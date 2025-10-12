El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de octubre

El día de hoy, 12 de octubre de 2025, se presenta en Pontecesures con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y temperaturas moderadas.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 27 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas. En la mañana, se espera un inicio fresco con temperaturas de 16 grados, descendiendo a 11 grados en las horas más frías de la madrugada. A medida que avance el día, la temperatura irá en aumento, alcanzando los 20 grados hacia la tarde y culminando en 27 grados en las horas cercanas a la tarde. Este rango térmico sugiere que será un día ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo será cálido pero no excesivamente caluroso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 71% por la mañana y descendiendo a un 33% en las horas de mayor calor. Esto indica que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que contribuirá a un ambiente confortable.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves predominando del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 13 km/h. Las ráfagas más intensas se esperan en la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría proporcionar una agradable brisa que mitigará la sensación térmica en las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

En resumen, Pontecesures disfrutará de un día espléndido, con cielos despejados, temperaturas agradables y vientos suaves. Es una excelente oportunidad para salir y disfrutar de la naturaleza, así como para realizar actividades que requieran un tiempo favorable.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-11T20:52:11.