El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de octubre

El día de hoy, 12 de octubre de 2025, Ponteareas se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que promete un día ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 28 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 28 grados.

La mañana comenzará fresca, con temperaturas de 15 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 14 grados a la 01:00 y 13 grados entre las 02:00 y las 04:00. A medida que avance la jornada, la temperatura irá en aumento, alcanzando los 19 grados a las 12:00 y culminando en 28 grados a las 15:00. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, situándose en 25 grados a las 17:00 y 21 grados a las 20:00.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 76% a la medianoche y disminuyendo a un 63% hacia el final del día. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, especialmente durante las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera suave, con velocidades que oscilarán entre 1 y 14 km/h. Predominarán las direcciones del noreste y el este, con ráfagas que alcanzarán hasta 31 km/h en las horas de mayor actividad, especialmente entre las 16:00 y las 17:00. Este viento ligero será un alivio en las horas más cálidas, proporcionando un toque fresco que hará más placentera la experiencia al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Ponteareas pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La salida del sol se producirá a las 08:43 y se pondrá a las 19:57, ofreciendo un amplio margen de luz natural para disfrutar de la jornada.

En resumen, el tiempo en Ponteareas hoy será ideal para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-11T20:52:11.