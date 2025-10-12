El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de octubre

El día de hoy, 12 de octubre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Ponte Caldelas, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 24 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente, alcanzando una temperatura de 17 grados a las 00:00 horas y subiendo gradualmente hasta los 24 grados en la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 55% y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 41% en las horas centrales. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica será agradable, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y protegerse del sol, especialmente durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que variarán entre 10 y 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la mañana, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría generar una ligera sensación de frescor, especialmente en las zonas más expuestas. A medida que avance el día, el viento irá disminuyendo, lo que contribuirá a una sensación más cálida en la tarde.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y despejado. Las condiciones climáticas son ideales para realizar actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en familia.

El orto se producirá a las 08:43 y el ocaso será a las 19:56, lo que proporciona un amplio margen de luz solar para disfrutar de las actividades diarias. En resumen, Ponte Caldelas disfrutará de un día espléndido, con cielos despejados, temperaturas agradables y un viento suave, perfecto para aprovechar al máximo el día festivo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-11T20:52:11.