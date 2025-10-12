El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de octubre

El día de hoy, 12 de octubre de 2025, Poio se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que promete un día ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 25 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las horas centrales del día. A primera hora, se registrarán temperaturas de 17 grados, descendiendo ligeramente a 14 grados en las primeras horas de la mañana, pero subiendo rápidamente a 25 grados hacia la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 62% y disminuyendo a lo largo del día hasta alcanzar un 37% en las horas más cálidas. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta más fresco y cómodo, especialmente durante las horas de mayor temperatura. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y protegerse del sol, ya que la exposición prolongada puede resultar incómoda.

En cuanto al viento, se espera que sople de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre 5 y 29 km/h, predominando direcciones del norte y del oeste. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Este viento será un alivio ante las temperaturas más cálidas, especialmente en las horas de mayor calor.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

El orto se producirá a las 08:44 y el ocaso a las 19:57, brindando un amplio margen de luz natural para disfrutar de las actividades diarias. En resumen, el tiempo en Poio hoy será perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento moderado que hará que la jornada sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-11T20:52:11.