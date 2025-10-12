El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de octubre

El día de hoy, 12 de octubre de 2025, se presenta en Pazos de Borbén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 25 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A primera hora, se registrarán mínimas de 14 grados, subiendo a 25 grados hacia la tarde. Este rango térmico sugiere un día cálido, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una prenda ligera para las horas más frescas de la mañana y la noche.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 68% por la mañana y descendiendo a un 36% durante las horas más cálidas. Esto significa que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno será limitada, lo que hará que el tiempo sea más agradable para disfrutar de paseos o actividades recreativas.

En cuanto al viento, se espera que sople de manera constante desde el noreste, con velocidades que variarán entre 2 y 11 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en medio del calor. Sin embargo, no se anticipan condiciones de viento que puedan resultar incómodas o peligrosas.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias durante el día. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la zona.

El orto se producirá a las 08:43, y el ocaso se espera para las 19:56, lo que proporciona un amplio margen de tiempo para disfrutar de la luz del día. En resumen, el tiempo en Pazos de Borbén para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-11T20:52:11.