El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de octubre

El día de hoy, 12 de octubre de 2025, Oia se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la atmósfera. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 24 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, donde se espera que el termómetro marque 24 grados a las 13:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 63% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 37% en las horas de la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno será mínima, lo que contribuirá a un tiempo confortable. A medida que avance la tarde, la humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en un rango que no resultará incómodo para los habitantes y visitantes de Oia.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el norte y noreste, con velocidades que variarán entre 5 y 13 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las primeras horas de la mañana y disminuirán a medida que el día avance. A las 14:00 horas, se espera que el viento alcance su máxima velocidad de 28 km/h, lo que podría ser ideal para quienes disfrutan de actividades como el senderismo o el ciclismo, ya que el viento fresco ayudará a mitigar el calor.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de los paisajes que Oia tiene para ofrecer. Las condiciones climáticas son ideales para paseos por la costa o para disfrutar de un picnic en uno de los muchos espacios verdes de la localidad.

En resumen, el tiempo en Oia para hoy es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera. Es un día perfecto para salir y aprovechar el esplendor del entorno natural.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-11T20:52:11.