El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de octubre

El día de hoy, 12 de octubre de 2025, O Rosal se presenta con un tiempo predominantemente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, ofreciendo una visibilidad óptima y condiciones ideales para actividades al aire libre. La temperatura inicial será de 18 grados , descendiendo ligeramente a 17 grados durante la madrugada, pero comenzando a ascender a medida que avanza el día.

A lo largo de la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 17 grados, alcanzando un máximo de 26 grados hacia la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 63% y bajará hasta un 40% en las horas más cálidas. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta más fresco y cómodo, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 9 y 13 km/h durante la mañana y la tarde. A medida que el día avanza, se prevé que la velocidad del viento aumente, alcanzando ráfagas de hasta 25 km/h en las horas de la tarde. Esta brisa será un alivio ante el calor, proporcionando un ambiente más fresco y agradable.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en ninguna parte del día. Los índices de probabilidad de precipitación son nulos, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es especialmente positivo para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

La puesta de sol se producirá a las 19:58, marcando el final de un día que promete ser cálido y soleado. Con un cielo despejado y temperaturas agradables, O Rosal se convierte en un lugar ideal para disfrutar de la naturaleza y de la compañía de amigos y familiares. La combinación de un tiempo favorable y la ausencia de lluvias permitirá que los residentes y visitantes aprovechen al máximo este hermoso día de octubre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-11T20:52:11.