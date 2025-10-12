El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de octubre

El día de hoy, 12 de octubre de 2025, O Porriño se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que se mantendrá constante durante todo el día. Esta situación meteorológica es ideal para actividades al aire libre, ya que no se prevén precipitaciones en ninguna de las franjas horarias.

Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 27 grados , comenzando con un fresco de 16 grados a las 00:00 horas y alcanzando su punto máximo a las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 27 grados. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 24 grados hacia las 18:00 horas. Este rango térmico sugiere un día cálido, especialmente en las horas centrales, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se protejan del sol y se mantengan hidratados.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 71% en la madrugada y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 34% en las horas más cálidas. Este descenso en la humedad contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, especialmente durante la tarde. Sin embargo, se espera que la humedad aumente nuevamente hacia la noche, alcanzando un 61% a las 23:00 horas.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el este y noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 14 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría proporcionar un alivio adicional ante las altas temperaturas. Este viento ligero será un complemento perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se sugiere tener precaución en áreas expuestas.

La salida del sol está programada para las 08:43 horas, mientras que la puesta será a las 19:57 horas, lo que brinda un amplio margen para disfrutar de la luz natural. En resumen, O Porriño disfrutará de un día espléndido, ideal para paseos, actividades deportivas y reuniones familiares al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-11T20:52:11.