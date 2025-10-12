El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de octubre

El día de hoy, 12 de octubre de 2025, O Grove se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 21 grados a lo largo del día, comenzando con un fresco de 18 grados a las 00:00 horas y alcanzando un máximo de 21 grados en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 70% y descendiendo gradualmente hasta un 48% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de frescura se mantendrá, especialmente en las primeras horas. La combinación de temperaturas agradables y un cielo despejado hará que sea un día ideal para pasear por la costa o disfrutar de un almuerzo al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el norte con velocidades que variarán entre 5 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la tarde, alcanzando hasta 22 km/h. Este viento ligero proporcionará una brisa refrescante, especialmente en las zonas costeras, lo que será un alivio ante el calor del sol.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos en bicicleta, caminatas por la playa o simplemente relajarse en un parque.

A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 19 grados hacia las 18:00 horas. La noche se presentará igualmente despejada, con temperaturas que rondarán los 17 grados a las 22:00 horas. La puesta de sol se producirá a las 19:58, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

En resumen, O Grove disfrutará de un día soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre, con un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera. Aprovecha este clima favorable para salir y disfrutar de todo lo que la localidad tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-11T20:52:11.