El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de octubre

El día de hoy, 12 de octubre de 2025, Nigrán se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A lo largo de la jornada, las temperaturas oscilarán entre los 15 y 23 grados . Las primeras horas del día comenzarán con un ambiente fresco, alcanzando los 15 grados a las 3 de la mañana y manteniéndose en torno a los 16 grados durante la mañana. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento, alcanzando los 20 grados al mediodía y llegando a un máximo de 23 grados en la tarde. Este ascenso térmico será ideal para actividades al aire libre, ya que las condiciones climáticas serán propicias para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en los espacios naturales de la zona.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 65% por la mañana y disminuyendo a un 44% en las horas centrales del día. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta más cómodo, especialmente en las horas más cálidas. Sin embargo, hacia la tarde, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera constante desde el este, con velocidades que oscilarán entre 4 y 14 km/h. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 24 km/h. Este viento suave será un alivio en las horas más cálidas, proporcionando una sensación de frescura.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para actividades al aire libre. La visibilidad será excelente, permitiendo disfrutar de los hermosos paisajes que ofrece Nigrán.

En resumen, el tiempo en Nigrán para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-11T20:52:11.