El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de octubre

El día de hoy, 12 de octubre de 2025, Mos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 16 grados , descendiendo ligeramente a 15 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 14 grados entre las 02:00 y las 06:00, alcanzando un máximo de 17 grados a las 11:00. Este aumento en la temperatura será acompañado por una humedad relativa que oscila entre el 69% y el 71%, lo que puede generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas del día.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos del oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 4 y 6 km/h. A medida que el día avanza, se espera que la intensidad del viento aumente, alcanzando ráfagas de hasta 27 km/h en la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. La dirección del viento se mantendrá mayormente del noroeste, lo que es típico para esta época del año en la región.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo despejado y la ausencia de precipitaciones permitirán disfrutar de un día soleado. La temperatura máxima se alcanzará en torno a las 15:00, con un pico de 26 grados, antes de descender nuevamente hacia la tarde y la noche.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 19:57, la temperatura comenzará a descender, alcanzando los 18 grados a las 21:00. La humedad relativa aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos, lo que permitirá disfrutar de una agradable velada al aire libre.

En resumen, el tiempo en Mos para hoy se presenta como ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave que hará que el día sea aún más placentero.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-11T20:52:11.