El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de octubre

El día de hoy, 12 de octubre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Moraña, con cielos sin nubes que permitirán disfrutar de una jornada soleada. Desde la madrugada hasta el anochecer, la visibilidad será óptima, lo que favorece actividades al aire libre y la posibilidad de disfrutar de la belleza del paisaje local.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 13 y 25 grados . La mañana comenzará fresca, con un termómetro marcando alrededor de 17 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 13 grados hacia las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 25 grados en las horas centrales, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable para disfrutar de actividades al exterior.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 61% por la mañana y disminuyendo a un 38% en las horas más cálidas. Esto indica que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno será mínima, lo que contribuirá a un confort térmico ideal para los habitantes y visitantes de Moraña.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará de manera constante, con velocidades que variarán entre 3 y 11 km/h. Predominarán las direcciones del noreste y el este, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 27 km/h en las horas de mayor actividad. Este viento ligero será refrescante y ayudará a moderar la sensación térmica, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades programadas. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de paseos, deportes al aire libre o simplemente relajarse en un entorno natural.

Con el orto a las 08:43 y el ocaso a las 19:57, los habitantes de Moraña podrán disfrutar de un día completo de luz solar, ideal para aprovechar al máximo las horas de luz. En resumen, el tiempo de hoy en Moraña se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave que hará de esta jornada una experiencia placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-11T20:52:11.