El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de octubre

El día de hoy, 12 de octubre de 2025, Mondariz se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que promete un día ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 28 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 28 grados.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 73% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 32% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica será bastante confortable, especialmente para quienes disfrutan de paseos o actividades deportivas.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera constante desde el este y noreste, con velocidades que variarán entre 3 y 12 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría ser un factor refrescante en las horas más calurosas del día. Este viento suave y constante contribuirá a mantener un ambiente agradable, ideal para disfrutar de la naturaleza y los paisajes que ofrece Mondariz.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es una excelente noticia para quienes planean actividades al aire libre, como caminatas, picnics o simplemente disfrutar de un día en el parque.

El amanecer se producirá a las 08:43 y el ocaso será a las 19:57, lo que proporciona un amplio margen de luz natural para disfrutar de las actividades diarias. La combinación de un cielo despejado, temperaturas agradables y un viento suave hace de este día una oportunidad perfecta para salir y disfrutar de lo que Mondariz tiene para ofrecer. En resumen, el tiempo de hoy promete ser ideal para disfrutar de la belleza natural de la región, con condiciones perfectas para cualquier tipo de actividad al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-11T20:52:11.