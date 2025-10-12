El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de octubre

El día de hoy, 12 de octubre de 2025, Moaña se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y temperaturas moderadas. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 17 grados , descendiendo ligeramente a 16 grados a la 01:00 y manteniéndose en torno a los 15 grados durante las horas más frescas de la madrugada.

A medida que avanza el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 19 grados a las 11:00 y llegando a un máximo de 25 grados a las 14:00. Este ascenso térmico será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 60% y el 66%, lo que puede generar una sensación de calor moderada, especialmente durante las horas centrales del día. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en 24 grados a las 15:00 y bajando a 22 grados hacia las 18:00.

El viento, que soplará predominantemente del este, tendrá una velocidad variable a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán rachas de hasta 10 km/h, aumentando ligeramente a 12 km/h en la mañana y alcanzando picos de 19 km/h por la tarde. Este viento fresco contribuirá a mantener un ambiente agradable, especialmente en las zonas costeras.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, ya que el tiempo será propicio para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en la naturaleza.

El orto se producirá a las 08:43 y el ocaso será a las 19:57, brindando un día con una buena cantidad de luz solar. En resumen, Moaña disfrutará de un día espléndido, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave, lo que lo convierte en un momento perfecto para disfrutar de la belleza natural de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-11T20:52:11.