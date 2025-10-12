El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de octubre

El día de hoy, 12 de octubre de 2025, se presenta con condiciones meteorológicas favorables en Meis. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 24 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, donde se espera que el termómetro marque alrededor de 24 grados. Este clima cálido es ideal para actividades al aire libre, así que los residentes y visitantes pueden aprovechar para pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar de la naturaleza.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 63% por la mañana y descendiendo a un 40% en las horas de la tarde. Esto significa que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno será mínima, lo que contribuirá a un ambiente confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que variarán entre 3 y 13 km/h. Durante la mañana, el viento será suave, aumentando ligeramente en intensidad hacia la tarde, lo que puede proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas del día. Las ráfagas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que es bastante manejable y no debería causar inconvenientes.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto refuerza la idea de que será un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre sin la preocupación de un cambio repentino en el tiempo.

El amanecer se producirá a las 08:44 y el ocaso a las 19:57, lo que proporciona un amplio margen de luz solar para disfrutar del día. Con un cielo despejado y temperaturas agradables, Meis se presenta como un destino atractivo para quienes buscan disfrutar de un día de otoño sin las inclemencias del tiempo. En resumen, el 12 de octubre de 2025 será un día perfecto para salir y disfrutar de la belleza natural de la región, con un tiempo que invita a la actividad y la relajación al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-11T20:52:11.