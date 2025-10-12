El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de octubre

El día de hoy, 12 de octubre de 2025, en Meaño se prevé un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 23 grados , alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía, cuando se espera que el termómetro marque 23 grados. A medida que avance la tarde, la temperatura comenzará a descender ligeramente, pero se mantendrá en un rango cómodo.

La humedad relativa se situará en torno al 64% durante la mañana, disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 45% en las horas más cálidas del día. Esta combinación de temperaturas agradables y niveles de humedad moderados contribuirá a un tiempo muy confortable, ideal para paseos y actividades recreativas.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el norte y el noreste, con velocidades que variarán entre 4 y 12 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría proporcionar una sensación refrescante, especialmente en las zonas más abiertas. A medida que avance la tarde, el viento disminuirá en intensidad, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más tranquilo hacia el ocaso.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en jardines.

El orto se producirá a las 08:44, brindando una hermosa luz matutina que invitará a salir y aprovechar el día. Por la tarde, el ocaso será a las 19:58, marcando el final de un día que promete ser soleado y agradable. En resumen, el tiempo en Meaño para hoy es ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-11T20:52:11.