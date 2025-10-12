El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de octubre

El día de hoy, 12 de octubre de 2025, Marín se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 25 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo alrededor de las 13:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 25 grados. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 19 grados hacia las 18:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 59% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 42% en las horas centrales del día. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, ideal para paseos y actividades al aire libre. Sin embargo, hacia la tarde, la humedad podría aumentar ligeramente, lo que podría hacer que la temperatura se sienta un poco más fresca.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste a una velocidad de entre 4 y 13 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 28 km/h en las horas más activas del día. Este viento suave será un alivio, especialmente durante las horas más cálidas, proporcionando una brisa refrescante que hará más placentera la experiencia al aire libre.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes y visitantes de Marín pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el mal tiempo. Las condiciones climáticas son ideales para actividades como paseos por la playa, excursiones en la naturaleza o simplemente disfrutar de un café en una terraza al sol.

El orto se producirá a las 08:44, brindando una hermosa luz matutina, mientras que el ocaso está previsto para las 19:57, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz natural. En resumen, el tiempo en Marín para hoy es perfecto para disfrutar de la belleza del entorno y aprovechar al máximo el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-11T20:52:11.