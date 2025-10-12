El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de octubre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Lalín según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 12 de octubre de 2025, se presenta en Lalín con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y temperaturas moderadas. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 13 grados , descendiendo ligeramente a 12 grados a la 01:00 y 11 grados entre las 02:00 y las 03:00. Sin embargo, a partir de las 04:00, se espera un ligero aumento, alcanzando los 12 grados a las 04:00 y 05:00.
A medida que avance la mañana, las temperaturas continuarán en ascenso, alcanzando los 19 grados a las 12:00 y llegando a un máximo de 25 grados a las 17:00. Este aumento en la temperatura, combinado con la ausencia de precipitaciones, hará que el día sea ideal para actividades al aire libre. La humedad relativa, que oscila entre el 78% en las primeras horas y baja hasta el 37% por la tarde, contribuirá a un ambiente más seco y cómodo.
El viento también jugará un papel importante en la sensación térmica. Durante la mañana, se registrarán vientos del noreste con velocidades de hasta 10 km/h, que irán cambiando a dirección este y sureste a lo largo del día. A las 11:00, se prevé que la velocidad del viento alcance los 25 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente relajarse en un parque.
El ocaso se producirá a las 19:55, marcando el final de un día que promete ser agradable y soleado. Con un cielo despejado y temperaturas agradables, los habitantes de Lalín podrán disfrutar de un día perfecto para salir y aprovechar el buen tiempo.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-11T20:52:11.
