El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de octubre

El día de hoy, 12 de octubre de 2025, A Illa de Arousa disfrutará de un tiempo mayormente despejado a lo largo de las 24 horas. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la isla, creando un ambiente agradable y propicio para actividades al aire libre.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 23 grados . La mañana comenzará con un leve descenso, alcanzando los 15 grados a las 5 de la mañana, pero a medida que avance el día, se espera un aumento gradual. Al mediodía, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 23 grados, lo que hará que la tarde sea especialmente cálida y agradable. A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 18 grados hacia las 21 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 65% por la mañana y disminuyendo a un 45% hacia la tarde. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta cómodo, sin la sensación de bochorno que a veces acompaña a la humedad alta. La combinación de temperaturas agradables y baja humedad hará que sea un día ideal para disfrutar de paseos por la playa o actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 6 y 13 km/h. Durante las primeras horas del día, el viento será más suave, pero a medida que avance la mañana, se intensificará ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 12 km/h. Esta brisa fresca será un alivio en las horas más cálidas y añadirá un toque agradable al ambiente.

No se esperan precipitaciones en todo el día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite planificar actividades al aire libre sin preocupaciones. Los residentes y visitantes de A Illa de Arousa podrán disfrutar de un día espléndido, ideal para explorar la belleza natural de la isla, disfrutar de la gastronomía local en las terrazas o simplemente relajarse bajo el sol.

Con el orto a las 08:45 y el ocaso a las 19:58, los habitantes de la isla podrán aprovechar al máximo la luz del día, disfrutando de un ambiente sereno y placentero que caracteriza a esta hermosa localidad gallega.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-11T20:52:11.