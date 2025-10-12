El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de octubre

El día de hoy, 12 de octubre de 2025, A Guarda se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la visibilidad y la luminosidad en la región. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 24 grados , alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía, cuando se espera que el termómetro marque 24 grados. Este clima cálido será ideal para actividades al aire libre, como paseos por la costa o excursiones en la naturaleza.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 63% por la mañana y descendiendo a un 37% durante las horas más cálidas del día. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta más fresco y cómodo, especialmente en las horas de mayor temperatura. Sin embargo, hacia la tarde, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando un 59% al caer la noche.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 10 y 13 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. Las ráfagas máximas de viento alcanzarán los 28 km/h, especialmente en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que el sol se ponga, alrededor de las 19:58, el viento comenzará a disminuir, proporcionando una transición suave hacia la noche.

No se esperan precipitaciones durante el día, lo que significa que no habrá necesidad de paraguas ni de preocuparse por el mal tiempo. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre.

En resumen, A Guarda disfrutará de un día soleado y cálido, ideal para salir y aprovechar el entorno natural. Con temperaturas agradables, un cielo despejado y vientos suaves, será una jornada propicia para disfrutar de la belleza de la región y de las actividades que ofrece.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-11T20:52:11.