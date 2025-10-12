El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de octubre

El día de hoy, 12 de octubre de 2025, Gondomar se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que promete un día ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 25 grados , alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía, cuando se espera que el termómetro marque 25 grados. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, pero se mantendrán en un rango cómodo, con mínimas de 15 grados hacia la noche.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 65% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 51% en las horas más cálidas del día. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta fresco y agradable, ideal para disfrutar de paseos o actividades recreativas en el exterior.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que variarán entre 4 y 14 km/h. Durante la mañana, la brisa será suave, aumentando ligeramente en intensidad a medida que avance el día, alcanzando ráfagas de hasta 24 km/h por la tarde. Esta combinación de viento y temperaturas agradables hará que la sensación térmica sea aún más placentera, permitiendo disfrutar de un día de otoño sin las incomodidades del calor extremo.

No se esperan precipitaciones en la jornada, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos del día. Esto significa que los habitantes de Gondomar pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la región.

El orto se producirá a las 08:44, brindando una hermosa luz matutina, mientras que el ocaso se espera para las 19:58, ofreciendo un atardecer que promete ser espectacular. En resumen, hoy es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza, realizar actividades al aire libre o simplemente relajarse bajo el sol en Gondomar.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-11T20:52:11.