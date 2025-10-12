El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de octubre

El día de hoy, 12 de octubre de 2025, A Estrada se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al exterior. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 26 grados a lo largo del día, comenzando con un fresco de 15 grados en la madrugada y alcanzando un máximo de 26 grados hacia la tarde. Este rango de temperaturas sugiere que será un día cálido, especialmente en las horas centrales, por lo que se recomienda llevar ropa ligera y mantenerse hidratado.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 70% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 35% en las horas de la tarde. Esto indica que, aunque el día será cálido, la sensación de calor podría ser más llevadera a medida que la humedad disminuye. Sin embargo, por la mañana, la humedad alta puede hacer que la temperatura se sienta un poco más fresca, especialmente en las primeras horas.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste con velocidades que variarán entre 4 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría proporcionar un alivio adicional al calor. Este viento suave y constante será un complemento perfecto para las actividades al aire libre, ya que no se prevén condiciones adversas que puedan interrumpir los planes de los ciudadanos.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no será necesario llevar paraguas ni preocuparse por cambios repentinos en el tiempo. La ausencia de lluvias y el cielo despejado también favorecen la visibilidad, lo que es ideal para quienes planean realizar excursiones o paseos en la naturaleza.

En resumen, A Estrada disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y un viento suave que hará que la jornada sea perfecta para disfrutar de actividades al aire libre. Es un día propicio para salir a caminar, hacer deporte o simplemente relajarse en un parque.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-11T20:52:11.