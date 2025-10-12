El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de octubre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Cuntis según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 12 de octubre de 2025, Cuntis se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que se traducirá en una buena visibilidad y temperaturas moderadas. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 17 grados , descendiendo ligeramente a 16 grados a la 01:00 y alcanzando los 15 grados a las 02:00. Sin embargo, a medida que avanza la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, que alcanzará los 19 grados a las 21:00 horas.
La humedad relativa también jugará un papel importante en el confort del día. En las primeras horas, la humedad se encuentra en un 61%, aumentando gradualmente hasta un 65% a la 01:00 y alcanzando un 71% a las 03:00. A medida que el día avanza, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 55% durante la tarde, lo que contribuirá a una sensación de frescura sin llegar a ser incómoda.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 3 y 11 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 27 km/h a las 15:00, lo que podría proporcionar un alivio agradable en las horas más cálidas del día. A medida que el sol se eleva, el viento se mantendrá constante, lo que ayudará a dispersar cualquier posible sensación de bochorno.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que los residentes y visitantes de Cuntis podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por cambios repentinos en el tiempo. La ausencia de lluvias y el cielo despejado son ideales para paseos, deportes y reuniones familiares.
A medida que se acerca el ocaso, previsto para las 19:57, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 17 grados a las 23:00. La noche se presentará fresca y tranquila, perfecta para disfrutar de un paseo bajo las estrellas. En resumen, el día de hoy en Cuntis promete ser soleado y agradable, ideal para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-11T20:52:11.
