El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de octubre

El día de hoy, 12 de octubre de 2025, Catoira se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado a lo largo de las 24 horas. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad, brindando un ambiente agradable y propicio para actividades al aire libre.

Las temperaturas oscilarán entre los 13 y los 26 grados . La mañana comenzará fresca, con un termómetro marcando alrededor de 17 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 13 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando su punto máximo de 26 grados a las 16:00 horas. Por la tarde, las temperaturas se mantendrán agradables, rondando los 25 grados, lo que sugiere un tiempo ideal para paseos y actividades recreativas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 66% a la medianoche y disminuyendo a un 36% hacia la tarde. Esto indica que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno será mínima, lo que contribuirá a un confort general en el ambiente.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas suaves provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 29 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 29 km/h a la medianoche, y disminuyendo gradualmente a lo largo de la jornada. Este viento ligero será un alivio en las horas más cálidas, aportando frescura al ambiente.

No se prevén precipitaciones en Catoira, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

El orto se producirá a las 08:44 y el ocaso será a las 19:57, lo que proporciona un amplio margen de luz solar para disfrutar del día. En resumen, el tiempo en Catoira para hoy promete ser perfecto para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave que hará de este día una experiencia placentera.

