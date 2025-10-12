El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de octubre

El día de hoy, 12 de octubre de 2025, Cangas se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la atmósfera. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 17 grados , y a lo largo de la mañana, se espera que descienda ligeramente a 15 grados, alcanzando un máximo de 23 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 61% y descendiendo hasta un 45% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de frescura será agradable, especialmente en las horas de la mañana y al atardecer. La combinación de temperaturas suaves y cielos despejados hará que sea un día ideal para paseos, excursiones y actividades recreativas en la naturaleza.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este, con velocidades que oscilarán entre 5 y 13 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, aumentando ligeramente en intensidad a medida que avanza el día. A las 14:00 horas, se espera que la velocidad del viento alcance los 21 km/h, lo que podría proporcionar una brisa refrescante, especialmente en las zonas costeras. Sin embargo, no se anticipan rachas fuertes que puedan causar inconvenientes.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es un alivio para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. La visibilidad será excelente, permitiendo disfrutar de las vistas panorámicas que ofrece la región.

El orto se producirá a las 08:44 horas y el ocaso a las 19:58 horas, lo que brinda una buena cantidad de luz solar para disfrutar del día. Los atardeceres en Cangas son especialmente hermosos, y hoy no será la excepción, con un cielo despejado que permitirá apreciar los colores vibrantes del ocaso.

En resumen, el tiempo en Cangas para hoy es ideal para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es una oportunidad perfecta para explorar la belleza natural de la zona y disfrutar de actividades en familia o con amigos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-11T20:52:11.