El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de octubre

El día de hoy, 12 de octubre de 2025, Cambados se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad, creando un ambiente cálido y acogedor.

Las temperaturas oscilarán a lo largo del día, comenzando en torno a los 18 grados por la mañana y descendiendo ligeramente a 15 grados en las horas más frescas de la tarde. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento, alcanzando hasta 23 grados en las horas centrales, lo que hará que la jornada sea ideal para paseos y actividades recreativas. Por la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 17 grados, lo que permitirá disfrutar de una velada templada.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 65% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 45% en las horas de la tarde. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta más fresco y cómodo, especialmente durante las horas de mayor calor. La combinación de temperaturas agradables y baja humedad hará que el día sea perfecto para disfrutar de la gastronomía local en las terrazas de los restaurantes o para participar en las festividades que suelen tener lugar en esta época del año.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con una velocidad que oscilará entre los 6 y 8 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avance el día, alcanzando ráfagas de hasta 24 km/h por la tarde. Este viento suave será un alivio ante el calor, proporcionando una sensación de frescura que hará que la jornada sea aún más placentera.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de que hoy será un día ideal para disfrutar de la belleza natural de Cambados y sus alrededores.

En resumen, el tiempo en Cambados para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, un cielo despejado y un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-11T20:52:11.