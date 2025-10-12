El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de octubre

El día de hoy, 12 de octubre de 2025, Caldas de Reis se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 26 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo cálido y acogedor.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 63% por la mañana y descendiendo a un 36% hacia la tarde. Esto significa que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno será mínima, lo que contribuirá a un confort general. Los vientos, provenientes principalmente del norte y del este, serán suaves, con velocidades que variarán entre 2 y 14 km/h. Esto permitirá que la brisa sea refrescante, especialmente durante las horas más cálidas del día.

A lo largo de la jornada, no se esperan precipitaciones, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo, picnics o simplemente relajarse en los parques locales. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los planes no se verán interrumpidos por condiciones climáticas adversas.

En cuanto a la visibilidad, se anticipa que será excelente, lo que permitirá disfrutar de vistas panorámicas y de la belleza natural que rodea a Caldas de Reis. La salida del sol se producirá a las 08:43, y el ocaso se espera para las 19:57, brindando un amplio margen para disfrutar del día.

Es un momento propicio para que los habitantes y visitantes de Caldas de Reis aprovechen el buen tiempo. Las condiciones climáticas son ideales para realizar actividades deportivas, paseos en bicicleta o simplemente disfrutar de un café en alguna de las terrazas locales. La combinación de temperaturas agradables, cielos despejados y vientos suaves promete un día memorable en esta encantadora localidad gallega.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-11T20:52:11.