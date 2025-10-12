El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de octubre

El día de hoy, 12 de octubre de 2025, Bueu se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 17 grados , y a medida que avanza la mañana, se espera que descienda ligeramente a 16 grados a las 02:00 y 15 grados a las 03:00. Sin embargo, a partir de las 10:00 horas, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 17 grados a las 10:00 y subiendo hasta los 20 grados a las 12:00. El pico de calor se registrará en la tarde, con temperaturas que alcanzarán los 23 grados entre las 14:00 y las 16:00 horas, lo que hará que el ambiente sea ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 59% a las 00:00 y descendiendo a un 50% hacia el mediodía. Esto, combinado con la ausencia de precipitaciones, asegura un día seco y cómodo, perfecto para disfrutar de la naturaleza y de las actividades que ofrece Bueu.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a lo largo del día. A las 14:00, se espera que la velocidad del viento alcance los 23 km/h, lo que podría proporcionar una brisa refrescante, especialmente en las zonas costeras. Hacia la tarde, el viento se moderará, con velocidades que rondarán entre 5 y 10 km/h.

No se anticipan lluvias en la jornada, ya que la probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes y visitantes de Bueu pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios climáticos inesperados.

El orto se producirá a las 08:44 y el ocaso a las 19:58, brindando una buena cantidad de horas de luz diurna para disfrutar de la belleza del entorno. En resumen, el tiempo de hoy en Bueu será ideal para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-11T20:52:11.