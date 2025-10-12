El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de octubre

El día de hoy, 12 de octubre de 2025, Barro se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que los rayos del sol iluminen la jornada. Desde la madrugada hasta la noche, se espera que el estado del cielo se mantenga en condiciones óptimas, con una visibilidad excelente y sin nubes que puedan interrumpir la claridad del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 25 grados a lo largo de las diferentes horas del día. La mañana comenzará con un ambiente fresco, alcanzando los 18 grados a las 00:00 horas y descendiendo ligeramente a 15 grados hacia las 03:00. A medida que avance la jornada, las temperaturas irán en aumento, alcanzando su punto máximo de 25 grados a las 14:00 horas, lo que sugiere un tiempo cálido y agradable para actividades al aire libre. Por la tarde, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 24 grados, proporcionando un ambiente confortable para disfrutar de la naturaleza o realizar actividades recreativas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 64% en la madrugada y descendiendo gradualmente hasta un 38% hacia la tarde. Esto indica que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno será mínima, lo que contribuirá a un ambiente placentero.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera suave, con velocidades que oscilarán entre 1 y 12 km/h. Durante la mañana, el viento será ligero, proveniente del sur y noreste, aumentando ligeramente en la tarde con ráfagas que alcanzarán hasta 27 km/h desde el oeste. Este viento fresco será un alivio en las horas más cálidas del día, haciendo que la temperatura se sienta más agradable.

No se anticipan precipitaciones, lo que significa que los residentes de Barro pueden planificar sus actividades sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de paseos, picnics o cualquier actividad al aire libre.

Con un orto a las 08:43 y un ocaso a las 19:57, los habitantes de Barro podrán aprovechar al máximo la luz del día, disfrutando de un tiempo perfecto para salir y disfrutar de la belleza del entorno natural.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-11T20:52:11.