El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de octubre

El día de hoy, 12 de octubre de 2025, se presenta en Baiona con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, ofreciendo una visibilidad óptima y temperaturas que oscilarán entre los 15 y 17 grados . Este clima despejado es ideal para actividades al aire libre, como paseos por la costa o visitas a los monumentos históricos de la localidad.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, donde se prevé que se registren hasta 22 grados . Esta temperatura, combinada con la ausencia de precipitaciones, hará que el ambiente sea muy agradable, propicio para disfrutar de un almuerzo al aire libre o una tarde en la playa. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 65% por la mañana y disminuyendo a un 44% hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación de confort.

El viento será otro factor a considerar, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se registrará un viento del este a 4 km/h, aumentando gradualmente hasta alcanzar ráfagas de hasta 24 km/h en la tarde, cuando el viento cambiará a dirección oeste. Esta brisa será refrescante y ayudará a mitigar la sensación térmica, especialmente durante las horas más cálidas.

No se prevén lluvias en ningún momento del día, lo que significa que los residentes y visitantes de Baiona pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y el entorno.

El orto se producirá a las 08:44 y el ocaso a las 19:58, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz del día. Con un tiempo tan favorable, es un buen momento para explorar las rutas de senderismo cercanas o simplemente relajarse en la playa, aprovechando al máximo lo que Baiona tiene para ofrecer en este espléndido día de octubre.

