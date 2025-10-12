El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de octubre

El día de hoy, 12 de octubre de 2025, As Neves se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo de las 24 horas. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 12°C en las primeras horas de la mañana y alcanzarán un máximo de 27°C durante la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 76% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta llegar a un 32% en las horas más cálidas del día. Esto indica que, aunque el ambiente será cálido, la sensación de frescura matutina se irá disipando conforme avance la jornada. Por la tarde, se espera que la humedad aumente ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos para disfrutar del tiempo.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del este, con velocidades que oscilarán entre 10 y 19 km/h en las primeras horas, aumentando a 34 km/h en la tarde. Esta brisa será refrescante y contribuirá a que las temperaturas no se sientan excesivamente calurosas. A medida que el día avance, el viento irá disminuyendo, lo que permitirá que la temperatura se mantenga agradable durante la tarde y la noche.

No se prevén precipitaciones en ninguna de las horas del día, lo que significa que no habrá riesgo de lluvias. La probabilidad de tormentas también es nula, lo que refuerza la idea de un día tranquilo y soleado. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, picnics o deportes.

El orto se producirá a las 08:42, brindando luz natural desde temprano, mientras que el ocaso será a las 19:56, ofreciendo una larga jornada de luz solar. Este es un buen momento para disfrutar de la naturaleza y de los espacios abiertos, ya que el tiempo será propicio para salir y disfrutar de la belleza del entorno.

En resumen, As Neves disfrutará de un día espléndido, con cielos despejados, temperaturas agradables y vientos moderados. Es una excelente oportunidad para aprovechar el aire libre y disfrutar de las actividades que la comunidad ofrece.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-11T20:52:11.