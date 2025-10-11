El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de octubre

Hoy, 11 de octubre de 2025, Vilanova de Arousa se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un día agradable para disfrutar al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Este estado de cielo despejado se mantendrá a lo largo de todo el día, lo que es ideal para actividades recreativas y paseos por la costa.

En cuanto a las temperaturas, se espera un ambiente templado, con valores que oscilarán entre los 19 y 22 grados . La temperatura máxima se alcanzará en las horas centrales del día, proporcionando un tiempo cálido pero no excesivamente caluroso, perfecto para disfrutar de un almuerzo al aire libre o una caminata por el puerto. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, pero se mantendrán agradables para las actividades vespertinas.

La humedad relativa será moderada, con un 61% en las horas más cálidas, lo que contribuirá a una sensación de confort. Sin embargo, es recomendable mantenerse hidratado, especialmente si se planea realizar actividades físicas. La brisa marina, que soplará desde el noreste a una velocidad de entre 7 y 10 km/h, aportará frescura y ayudará a mitigar cualquier sensación de calor.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé ninguna lluvia durante el día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos. La probabilidad de precipitación es del 0%, lo que refuerza la idea de un día completamente seco y soleado.

Los amantes de la naturaleza podrán disfrutar de un hermoso atardecer, ya que el ocaso está previsto para las 19:59. Este espectáculo natural será una excelente manera de cerrar el día, con el cielo despejado ofreciendo vistas impresionantes.

En resumen, hoy en Vilanova de Arousa se presenta como un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo cálido, despejado y sin posibilidad de lluvia. Ya sea paseando por la playa, disfrutando de un café en una terraza o simplemente relajándose en el parque, las condiciones meteorológicas son perfectas para aprovechar al máximo lo que el día tiene para ofrecer.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 11 de octubre de 2025, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y temperaturas moderadas. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 17 grados , descendiendo ligeramente a 16 grados a la 01:00 y alcanzando los 15 grados entre las 02:00 y las 05:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 15 grados hasta las 09:00, momento en el que comenzará a ascender.

El día de hoy, 11 de octubre de 2025, Ribadumia se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. La temperatura se mantendrá en torno a los 17 grados durante la mayor parte del día, alcanzando un máximo de 20 grados en las horas centrales. Este clima templado es ideal para paseos y actividades recreativas.

Hoy, 11 de octubre de 2025, Vilagarcía de Arousa disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán agradables, alcanzando un máximo de 19 grados por la tarde, lo que invita a salir y disfrutar de actividades al aire libre. Por la mañana, las temperaturas comenzarán en torno a los 14 grados, proporcionando un inicio fresco pero cómodo.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-11T06:32:10.