El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de octubre

Hoy, 11 de octubre de 2025, Vilagarcía de Arousa disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán agradables, alcanzando un máximo de 19 grados por la tarde, lo que invita a salir y disfrutar de actividades al aire libre. Por la mañana, las temperaturas comenzarán en torno a los 14 grados, proporcionando un inicio fresco pero cómodo.

La humedad relativa se situará en un 62%, lo que significa que el ambiente se sentirá relativamente seco, ideal para paseos y actividades recreativas. A medida que avance el día, la humedad podría descender ligeramente, contribuyendo a una sensación de confort en el aire.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el este a una velocidad de 6 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 11 km/h. Este viento suave será un complemento perfecto para el tiempo soleado, proporcionando una brisa refrescante que hará que la temperatura se sienta aún más agradable. No se anticipan cambios significativos en la dirección del viento a lo largo del día, manteniendo esta suave brisa del este.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no hay riesgo de lluvias que puedan interrumpir los planes al aire libre. Este clima seco y soleado es ideal para disfrutar de actividades como paseos por la playa, excursiones en la naturaleza o simplemente relajarse en un parque local.

A medida que se acerque la tarde, el sol comenzará a descender en el horizonte, con el ocaso previsto para las 19:59. Este será un momento perfecto para disfrutar de una puesta de sol espectacular, ya que el cielo despejado permitirá que los colores del atardecer se muestren en todo su esplendor.

En resumen, el día de hoy en Vilagarcía de Arousa se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave. No olvides llevar protección solar si planeas estar expuesto al sol durante períodos prolongados, y aprovecha al máximo este hermoso día otoñal.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-11T06:32:10.