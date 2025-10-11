El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de octubre

El día de hoy, 11 de octubre de 2025, se presenta en Vilaboa con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, ofreciendo una visibilidad óptima y temperaturas que comenzarán en torno a los 15 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 18 grados en las horas centrales.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 64% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 59% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica será bastante confortable, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable llevar una botella de agua para mantenerse hidratado, especialmente si se planea estar expuesto al sol durante períodos prolongados.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste a una velocidad de 5 a 7 km/h, lo que contribuirá a que la temperatura se sienta más fresca en momentos puntuales, especialmente en las primeras horas del día. A medida que el sol se eleva, el viento podría intensificarse ligeramente, pero no se anticipan rachas fuertes que puedan causar incomodidad.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias en el transcurso del día. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo será propicio para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en un parque.

A medida que se acerque la tarde, el ocaso se producirá a las 19:58, ofreciendo un espectáculo visual con un cielo despejado que permitirá disfrutar de una hermosa puesta de sol. Las temperaturas comenzarán a descender lentamente, pero se mantendrán agradables, lo que hará que la noche sea ideal para salir a cenar o disfrutar de un paseo nocturno.

En resumen, el tiempo en Vilaboa para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para aprovechar al máximo el entorno natural y social de la localidad.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 11 de octubre de 2025, Moaña se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente de manera constante. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 25 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, donde se espera que el termómetro marque alrededor de 25 grados.

El día de hoy, 11 de octubre de 2025, se prevé un tiempo mayormente despejado en Redondela, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 18 y 21 grados . Desde la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante durante gran parte del día. La ausencia de precipitaciones es notable, ya que se espera que no haya lluvias en todo el periodo, lo que contribuirá a un ambiente seco y cómodo.

El día de hoy, 11 de octubre de 2025, Soutomaior se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. La temperatura en la mañana comenzará en torno a los 18 grados , alcanzando un máximo de 21 grados hacia el mediodía, lo que sugiere un día cálido y soleado.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-11T06:32:10.