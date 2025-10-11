El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de octubre

Hoy, 11 de octubre de 2025, Vila de Cruces se prepara para disfrutar de un día completamente despejado. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad. Este clima soleado se mantendrá a lo largo de todo el día, brindando una excelente oportunidad para actividades al aire libre.

Las temperaturas durante la jornada oscilarán entre los 15 y 17 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. Este rango de temperatura es ideal para disfrutar de paseos, excursiones o simplemente relajarse en los espacios verdes de la zona. La sensación térmica será agradable, gracias a la ausencia de precipitaciones, ya que se prevé que no caiga ni una gota de lluvia.

La humedad relativa también jugará un papel importante en el confort del día. Se espera que los niveles de humedad se mantengan en torno al 49%, lo que contribuirá a que el ambiente sea fresco y agradable. Esto es especialmente favorable para quienes planean realizar actividades físicas o disfrutar de un día de campo.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el sureste a una velocidad de 10 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 26 km/h en momentos puntuales. Este viento ligero será un alivio en las horas más cálidas, proporcionando una brisa refrescante que hará que la temperatura se sienta aún más placentera.

Los amantes de la naturaleza y los entusiastas de la fotografía encontrarán en este día una oportunidad perfecta para capturar la belleza del paisaje gallego bajo un cielo despejado. La claridad del día permitirá vistas panorámicas impresionantes, ideales para disfrutar de la rica flora y fauna de la región.

En resumen, el tiempo en Vila de Cruces para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre. Con temperaturas agradables, un cielo despejado y una brisa suave, los residentes y visitantes podrán aprovechar al máximo este día soleado. No olviden protegerse del sol y mantenerse hidratados mientras disfrutan de las maravillas que ofrece la naturaleza en esta hermosa localidad gallega.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 11 de octubre de 2025, A Estrada se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que se mantendrá constante durante todo el día. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 26 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, donde se espera que el termómetro marque alrededor de 26 grados. Este rango de temperaturas sugiere un día cálido, ideal para actividades al aire libre.

El día de hoy, 11 de octubre de 2025, Lalín se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 11 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando los 10 grados a la hora del almuerzo.

El día de hoy, 11 de octubre de 2025, Silleda se presenta con un tiempo predominantemente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-11T06:32:10.