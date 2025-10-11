El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de octubre

El día de hoy, 11 de octubre de 2025, se presenta en Vigo con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 20 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. Este clima templado es ideal para actividades al aire libre, ya que la sensación térmica será bastante confortable.

La humedad relativa se mantendrá en torno al 55%, lo que contribuirá a que el ambiente se sienta fresco sin ser incómodo. Este nivel de humedad es típico de la región en esta época del año, y aunque puede haber ligeras variaciones, no se prevén condiciones que generen incomodidad.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sureste con una velocidad de entre 5 y 12 km/h, lo que aportará una brisa suave y agradable. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta 24 km/h, pero no se anticipan condiciones que puedan resultar problemáticas. Este viento ligero complementará el tiempo despejado, haciendo que la jornada sea aún más placentera.

No se prevén precipitaciones en el horizonte, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia durante todo el día. Esto significa que los ciudadanos de Vigo pueden planificar sus actividades sin temor a que el tiempo les sorprenda con lluvias inesperadas. La ausencia de precipitaciones también es un alivio para aquellos que disfrutan de paseos por la ciudad o actividades en la naturaleza.

El amanecer se producirá a las 08:42, y el ocaso será a las 19:59, lo que proporciona una buena cantidad de luz solar para disfrutar del día. La claridad del cielo y la ausencia de nubes permitirán que los rayos del sol calienten la ciudad, creando un ambiente ideal para disfrutar de la belleza de Vigo.

En resumen, el tiempo de hoy en Vigo se caracteriza por un cielo despejado, temperaturas agradables y un viento suave. Es un día perfecto para salir, explorar la ciudad y disfrutar de la naturaleza, ya que las condiciones meteorológicas son favorables y no se esperan cambios drásticos a lo largo de la jornada.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 11 de octubre de 2025, Cangas se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y temperaturas moderadas. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 17 grados , descendiendo ligeramente a 16 grados a la 01:00 y manteniéndose en torno a los 15 grados entre las 03:00 y las 08:00.

El día de hoy, 11 de octubre de 2025, Moaña se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente de manera constante. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 25 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, donde se espera que el termómetro marque alrededor de 25 grados.

El día de hoy, 11 de octubre de 2025, Mos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 15 grados durante la mañana, proporcionando un inicio fresco pero cómodo para los habitantes y visitantes de la localidad.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-11T06:32:10.